Конгрес США готується ввести санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Законопроект внесла група американських сенаторів.

Про це йдеться на сайті одного авторів проект, сенатора від штату Делавер Кріса Кунса.

Сенатори пропонують ввести санкції проти російських офіційних осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права.

– Законопроект наказує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї, – йдеться на сайті.

До отруєння Навального підозрюють владу Росії, оскільки він є знаним опозиціонером в країні.

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Отруїли його, ймовірно, хімічною речовиною з групи Новачок.

На початку вересня держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує високий шанс, що головного опозиціонера Росії Олексія Навального отруїли за наказом високопоставлених російських чиновників.

Помпео повторив, що США та їхні європейські союзники хочуть, щоб Росія “притягнула до відповідальності винних”, і заявив, що Вашингтон також спробує встановити причетних.