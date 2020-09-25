Кожні чотири роки у США проходять вибори і відбуваються вони у перший вівторок листопада після першого понеділка.

Цьогоріч вибори в США пройдуть 3 листопада. На них можуть обрати 46-го президента (якщо Трамп не піде на другий термін).

У США є дві правлячі партії: консервативні республіканці та ліберальні демократи. Представники на президентських перегонах – Дональд Трамп та Джо Байден, відповідно.

Президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб (колегія виборників).

До колегії входять 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них.

Кожен штат отримує ту кількість голосів, яка пропорційна до чисельності населення: Каліфорнія – 55, Техас – 38, Флорида – 29 і т. д.

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Коли громадяни йдуть на дільниці, вони теоретично голосують не за президента, а за виборника, який підтримує того чи іншого кандидата.

А підрахунок голосів діє за схемою переможець забирає все – наприклад, той з виборників, хто здобуде принаймні на один голос більше у Нью-Йорку, матиме усі 29 електоральних голосів від цього штату, а його суперник – нуль.

Підрахунок голосів може тривати кілька днів, але зазвичай стає зрозуміло, хто переміг, до ранку наступного дня після виборів. Однак цьогоріч, через пандемію коронавірусу, голосують ще і поштою, тож підрахунок триватиме довше.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Джозеф Байден, який представляє демократів на виборах 2020, погодився вийти на дебати з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Трамп неодноразово викликав конкурента з передвиборної гонки на публічні дебати, але Байден завжди відмовлявся.

Попередня дата проведення дебатів – 29 вересня.