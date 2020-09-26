Президент США Дональд Трамп заявив, що американці можуть не знати переможця президентських виборів протягом декількох місяців. Таке можливо через голосування поштою, яке критикує Трамп.

Про це він сказав під час виступу перед виборцями у штаті Вірджинія.

Під час виступу Трамп сказав, що волів би швидко з’ясувати, виграв він чи програв, а не чекати, поки прийдуть поштові бюлетені.

– Мені подобається дивитися телевізор, і у мене “є переможець”. Ви можете не почути його протягом декількох місяців, тому що це безлад… Дуже малоймовірно, що ви почуєте переможця цієї ночі… Бо тепер вони кажуть, що бюлетені можуть прийти із запізненням, – заявив президент США.

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У цьому році половина американців зможуть проголосувати поштою. Підрахунок голосів може зайняти час, оскільки не всі бюлетені доставлять в день після виборів.

Вибори в США

Кожні чотири роки у США проходять вибори і відбуваються вони у перший вівторок листопада після першого понеділка.

Цьогоріч вибори в США пройдуть 3 листопада. На них можуть обрати 46-го президента (якщо Трамп не піде на другий термін).

У США є дві правлячі партії: консервативні республіканці та ліберальні демократи. Представники на президентських перегонах – Дональд Трамп та Джо Байден, відповідно.