США готові розгорнути ядерну зброю у разі відмови РФ від договору – ЗМІ

США готові перевести у бойовий стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію у переговорах про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Усе через те, що РФ навмисно затягує переговори, пише американське видання Politico.

– Адміністрація Трампа попросила військових оцінити, наскільки швидко вони можуть зняти зі зберігання ядерну зброю та завантажити її на бомбардувальники та підводні човни, якщо термін дії Договору про контроль над озброєннями з Росією все ж завершить свою дію в лютому, – пишуть журналісти.

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Росія розраховує на кращі умови, які може запропонувати адміністрація Джо Байдена у разі його перемоги на президентських виборах.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачалась на десятирічний термін – до лютого 2021 року.

Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Китай модернізував свій ядерний арсенал

За наступні 10 років, Китай подвоїть своїх ядерні запаси до 200 боєголовок.

Нині у світі ядерну зброю мають дев’ять країн на трьох континентах Північній Америці, Європі та Азії.

93% ядерного потенціалу є у США та Росії. За даними Асоціації з контролю озброєнь, росіяни мають понад 7 тис. ядерних зарядів, в американців є 6,8 тис. зарядів.

Джерело: Politico