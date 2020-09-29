Вибори в США: Трамп скоротив розрив з Байденом

Президент США Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом демократом Джо Байденом.
Таке зменшення розриву соціологи пояснюють економічним зростанням в країні.
Про це свідчать свіжі результати соціологічного опитування, проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris.
– 47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа.
Судячи з отриманих результатів, є поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена порівняно із серпневими результатами.
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Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1 314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.
Вибори в США
Кожні чотири роки у США проходять вибори і відбуваються вони у перший вівторок листопада після першого понеділка.
Цьогоріч вибори в США пройдуть 3 листопада. На них можуть обрати 46-го президента (якщо Трамп не піде на другий термін).
У США є дві правлячі партії: консервативні республіканці та ліберальні демократи. Представники на президентських перегонах – Дональд Трамп та Джо Байден, відповідно.