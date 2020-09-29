Вибори в США: Трамп скоротив розрив з Байденом

Президент США Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом демократом Джо Байденом.

Таке зменшення розриву соціологи пояснюють економічним зростанням в країні.

Про це свідчать свіжі результати соціологічного опитування, проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris.

– 47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа.

Судячи з отриманих результатів, є поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена порівняно із серпневими результатами.

Читайте: Переможець виборів у США може бути невідомий кілька місяців – Трамп

Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1 314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.

Вибори в США

Кожні чотири роки у США проходять вибори і відбуваються вони у перший вівторок листопада після першого понеділка.

Цьогоріч вибори в США пройдуть 3 листопада. На них можуть обрати 46-го президента (якщо Трамп не піде на другий термін).

У США є дві правлячі партії: консервативні республіканці та ліберальні демократи. Представники на президентських перегонах – Дональд Трамп та Джо Байден, відповідно.