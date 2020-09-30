Дебати Трампа і Байдена: як пройшла зустріч кандидатів у президенти США 2020

Перші дебати між кандидатами у президенти США на виборах, які пройдуть 3 листопада 2020 року, Дональдом Трампом та Джо Байденом перетворилися на хаос, представники республіканської та демократичної партій накинулися один на одного зі взаємними звинуваченнями.

Чинний президент постійно перебивав свого опонента та не давав змоги закінчити думку. Водночас Байден відповідав їдкими звинуваченнями, назвавши Трампа гіршим главою країни за час існування США.

Заздалегідь планувалося, що дебати будуть розділені на шість тем: коронавірус, економіка, результати роботи на посадах, призначення суддів Верховного суду США, безпека голосування та захист виборчого процесу, расові питання та протести в американських містах.

Однак з перших хвилин гучними заявами та звинуваченнями Трамп зірвав перебіг дебатів. Байден спочатку почувався розгубленим та не міг сформулювати думку, однак пізніше впевнено доєднався до дискусії у тому тоні, який встановив Трамп.

Через це важко було зрозуміти позиції кандидатів з цих питань, однак можна виділити головні тези взаємних звинувачень.

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Звинувачення проти Трампа – несплата податків, слабка країна та щеня Путіна

Кандидат від демократів Джо Байден звинуватив опонента у несплаті податків. Аргументуючи свою думку, він посилався на звіти The New York Times.

– Середній учитель платив більше податків, ніж Трамп, – відзначив Байден.

На думку демократа, за часів Трампа країна стала біднішою, розділенішою та жорстокішою.

– Коли я був віце-президентом, ми успадкували спад. Мене попросили це виправити. Я це зробив. Ми залишили йому економіку, що швидко розвивається, і він знову спричинив спад, – сказав Байден.

Не залишили осторонь кандидати і тему відносин з РФ. Під час виступу Байден назвав Трампа щеням Путіна.

Звинувачення проти Байдена – син-корупціонер та закриття країни

Представник республіканців Дональд Трамп розпочав свій виступ зі звинувачень.

– Ніколи не використовуй зі мною слово розумний. У тобі немає нічого розумного, Джо – сказав Трамп.

Крім того, Трамп зачепив питання звинувачення у корупції сина Байден Хантера.

Також Трамп звинуватив опонента у прагненні закрити країну за рахунок бізнесу.

– Цей хлопець закриє всю країну і знищить всю цю країну, – додав чинний президент США.

Коронавірус: звинувачення та виправдання

Не обійшли кандидати і тему пандемії коронавірусу. Байден звинуватив Трампа у масштабах хвороби у США та її наслідках – смертях американців.

– Президент не має плану, – сказав Байден.

Водночас Трамп переклав відповідальність у пандемії на Китай та відзвітував про гарну роботу у цьому напрямку. За його словами, Байден на його посаді втратив би більше людей.

– Ми зробили чудову роботу, – додав Трамп.

Вибори у США

У США тривають перегони за посаду президента країни, у ній беруть участь демократ Джо Байден та республіканець Дональд Трамп.

На початку соціологи фіксували значне випередження Байденом Трампа, однак останні результати соціології свідчать про скорочення розриву.

Опитування, проведене Harvard CAPS/Harris, свідчить, що 47% громадян на виборих президента США 2020 готові проголосувати за Байдена, 45% – за Трампа.

Джерело: CNN, C-SPAN