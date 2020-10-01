Комісія з президентським дебатів США розглядає можливість змін в порядок проведення двох наступних дебатів між Джо Байденом і президентом Дональдом Трампом.

Дебати, що відбулися напередодні між Байденом і Трампом, викликали хвилю критики.

– Дебати минулої ночі ясно показали, що в формат дебатів варто внести додаткові елементи з метою гарантувати більш впорядковане обговорення питань. Комісія з президентських дебатів уважно вивчатиме зміни, які будуть ухвалені, і незабаром оголосить про ці заходи, – йдеться в заяві структури.

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Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу.

Під час дебатів Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості.

Опитування низки телеканалів за підсумками дебатів свідчать про те, що симпатії більшості телеглядачів виявилися на стороні Байдена, однак і Трампу вдалося не втратити своїх прихильників.

Наступні раунди дебатів в США заплановані на 15 і 22 жовтня.