Євросоюз запровадив антиросійські санкції через огтруєння Олексія Навального. Обмеження стосуються шести росіян і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології.

Зокрема, під санкції потрапили:

директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников;

перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;

глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин;

уповноважений представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло;

заступник міністра оборони Олексій Криворучко;

заступник міністра оборони Павло Попов.

Обмеження набувають чинності з 15 жовтня і передбачають заборону на в’їзд до ЄС і замороження фінансових активів на території об’єднання.

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Санкції у справі Навального запроваджені в межах режиму обмежувальних заходів за поширення і застосування хімічної зброї, згідно з яким вводилися санкції проти, як вважають в ЄС, осіб, причетних до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у 2018 році.

12 жовтня Європейський Союз офіційно продовжив санкції проти РФ за застосування хімічної зброї, зокрема й у справі замаху на Сергія та Юлію Скрипалів.

Обмеження дітимуть до 16 жовтня 2021 року. Зокрема, йдеться про заморожування активів та заборону на в’їзд на територію ЄС.

Джерело: ЄС