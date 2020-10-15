Євросоюз запровадив антиросійські санкції через огтруєння Олексія Навального. Обмеження стосуються шести росіян і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології.
Зокрема, під санкції потрапили:
- директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников;
- перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;
- глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин;
- уповноважений представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло;
- заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
- заступник міністра оборони Павло Попов.
Обмеження набувають чинності з 15 жовтня і передбачають заборону на в’їзд до ЄС і замороження фінансових активів на території об’єднання.
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Санкції у справі Навального запроваджені в межах режиму обмежувальних заходів за поширення і застосування хімічної зброї, згідно з яким вводилися санкції проти, як вважають в ЄС, осіб, причетних до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у 2018 році.
12 жовтня Європейський Союз офіційно продовжив санкції проти РФ за застосування хімічної зброї, зокрема й у справі замаху на Сергія та Юлію Скрипалів.
Обмеження дітимуть до 16 жовтня 2021 року. Зокрема, йдеться про заморожування активів та заборону на в’їзд на територію ЄС.
Джерело: ЄС