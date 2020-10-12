Справа Скрипалів: ЄС продовжив санкції проти РФ за застосування хімзброї

В понеділок, 12 жовтня, Європейський Союз офіційно продовжив дію санкцій за застосування хімічної зброї, зокрема й у справі замаху на Сергія та Юлію Скрипалів.

Санкції продовжено до 16 жовтня 2021 року: перш за все, йдеться про заморожування активів та заборону на в’їзд на територію ЄС.

Обмеження, накладені ЄС, продовжують діяти стосовно дев’яти осіб: четверо вважаються причетними до отруєння у Солсбері навесні 2018 року, решта – пов’язані з Сирією.

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Окремо санкції було накладено на Центр наукових досліджень та розробок (SSRC): саме там відбувається розробка хімзброї, яку надалі може бути використано у війні в Сирії.

Справа Скрипалів

4 березня 2018 року в британському місті Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів без свідомості.

Після госпіталізації та проведення необхідних аналізів було встановлено, що батько з донькою постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини Новачок.

У скоєному Велика Британія звинуватила Росію, адже Новачок – це отрута радянської розробки, технологія виготовлення якого після розпаду СРСР залишилася у російських науковців.

Офіційний Кремль впродовж двох років відкидає усі звинувачення.

Джерело: EU