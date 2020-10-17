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Факти / Світ

Комісія оприлюднила запитання фінальних дебатів Трампа та Байдена

22 жовтня місті Нешвілл, штат Теннессі відбудуться фінальні теледебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Упродовж 90 хвилин опоненти повинні обговорити шість блоків запитань.

Комісія з президентських дебатів саме оприлюднила перелік проблем, які будуть винесені на обговорення:

  • Боротьба з Covid-19;
  • Американська сім’я;
  • Расові взаємини у США;
  • Зміни клімату;
  • Національна безпека;
  • Лідерство.

Зазвичай дебати проходять у три тури, але цьогоріч другий тур (15 жовтня) пропустили та одразу перейшли до третього, 22 жовтня.

Так сталося тому, що Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Читайте: Байден попереду: після дебатів рейтинг Трампа впав

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.

Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Джерело: The Commission on Presidential Debates

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