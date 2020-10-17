22 жовтня місті Нешвілл, штат Теннессі відбудуться фінальні теледебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом.
Упродовж 90 хвилин опоненти повинні обговорити шість блоків запитань.
Комісія з президентських дебатів саме оприлюднила перелік проблем, які будуть винесені на обговорення:
- Боротьба з Covid-19;
- Американська сім’я;
- Расові взаємини у США;
- Зміни клімату;
- Національна безпека;
- Лідерство.
Зазвичай дебати проходять у три тури, але цьогоріч другий тур (15 жовтня) пропустили та одразу перейшли до третього, 22 жовтня.
Так сталося тому, що Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.
Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.
7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.
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Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.
Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.
Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.