У Франції масові мітинги через вбивство учителя історії Самюеля Паті, убитого за те, що показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

На вулиці вийшли тисячі людей.

Акції пройшли у Парижі, Марселі, Страсбургу, Ліоні та інших містах.

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une marche silencieuse en hommage à #SamuelPaty s’est élancée de la place Bellecour par la rue Edouard Heriot en direction du nord de la presqu’île #jesuisprof #SamuelPaty #JeSuisEnseignant #jesuisprofesseur pic.twitter.com/4yR3MnVXiR — johan (@johanjrd_) October 18, 2020

В акціях беруть участь як окремі громадяни, так і політичні партії, громадські організації і профспілки.

У Парижі на акціях присутні міністр внутрішніх справ Жан Кастекс і мер Анна Ідальго.

Відрізали голову вчителю

16 жовтня у передмісті Парижа біля школи виявили тіло вчителя, якому відрізали голову.

Поліцейські застрелили підозрюваного, який погрожував ножем. За неофіційною інформацією, свідки вбивства чули, як вбивця кричав Аллах Акбар.

Відповідальність за злочин взяла на себе ІДІЛ.

За останні п’ять років це вже восьмий теракт у Франції, організований Ісламською державою.

Джерело: BFMTV, johan