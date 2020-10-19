Отруєння Навального: опозиціонер прокоментував мовчання Трампа

Російський політик Олексій Навальний звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп офіційними заявами не відреагував на його отруєння.
Водночас лідери європейських країн, зокрема Німеччини та Франції, виступили з гострою критикою.
– Так, я це помітив. Я вважаю, надзвичайно важливо, щоб всі, зокрема, а, може, і першочергово президент США, були категорично проти використання хімічної зброї у ХХI столітті, – зазначив Олексій Навальний.
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Отруєння Навального
20 серпня російського політика і опозиціонера Олексія Навального госпіталізували до лікарні Омська через отруєння невідомою речовиною.
Пізніше його перевезли для лікування до Німеччини. Там він довгий час перебував у комі, але пізніше прийшов до тями.
Експерти встановили, що Навального отруїли забороненою нервово-паралітичною речовиною Новачком. Опозиціонер вважає, що у цьому брав участь офіційний Кремль.
Демократичні країни світу відреагували на отруєння Навального заявами, країни обговорюють запровадження санкцій.
Джерело: CBS News