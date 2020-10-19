PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Отруєння Навального: опозиціонер прокоментував мовчання Трампа

Російський політик Олексій Навальний звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп офіційними заявами не відреагував на його отруєння.

Водночас лідери європейських країн, зокрема Німеччини та Франції, виступили з гострою критикою.

– Так, я це помітив. Я вважаю, надзвичайно важливо, щоб всі, зокрема, а, може, і першочергово президент США, були категорично проти використання хімічної зброї у ХХI столітті, – зазначив Олексій Навальний.

Читайте: Навального могли отруїти Новачком двічі – NYT

Отруєння Навального

20 серпня російського політика і опозиціонера Олексія Навального госпіталізували до лікарні Омська через отруєння невідомою речовиною.

Пізніше його перевезли для лікування до Німеччини. Там він довгий час перебував у комі, але пізніше прийшов до тями.

Експерти встановили, що Навального отруїли забороненою нервово-паралітичною речовиною Новачком. Опозиціонер вважає, що у цьому брав участь офіційний Кремль.

Демократичні країни світу відреагували на отруєння Навального заявами, країни обговорюють запровадження санкцій.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка