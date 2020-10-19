США планують створити нову зброю, яка зможе знищуватии цілі на відстані до майже 2 тис. км.

Нова наддалека гармата Strategic Long Range Cannon (SLRC) перевищуватиме можливості подібних існуючих знарядь у 50 разів.

Згідно з інформацією, гармата стрілятиме на відстань 1 850 км, її випробування попередньо призначені на 2023 рік.

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Розробка нової зброї може відродити клас американських військових кораблів, подібних лінкорам (клас потужних артилерійських броньованих кораблів у XX столітті, їхня довжина була від 150 до 280 м, калібр головного знаряддя – від 280 до 460 мм).

Лазерна зброя у США

У травні стало відомо, що США випробували лазерну зброю.

Експерименти пройшли успішно.

Зброя нового зразка може знищувати літаки під час польоту.

Джерело: Popular Mechanics