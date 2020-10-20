Кандидатам в президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена під час наступного раунду дебатів зможуть вимикати мікрофони.

Про це оголосила безпартійна комісія з питань президентських дебатів. Це зроблено для того, щоб опоненти не могли переривати один одного.

– Комісія сподівається, що кандидати з повагою ставитимуться до часу один одного, що сприятиме розвитку цивілізованого дискурсу на користь глядачів, – заявили в комісії.

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Вимкнені мікрофони дозволять кожному кандидату виступити протягом двох хвилин на початку кожного 15-хвилинного блоку дебатів.

Після цього мікрофони обох кандидатів будуть увімкненими, щоб вони могли почати відкриту дискусію.

Перші дебати між Трампом і Байденом перетворилися на справжній хаос через постійні перебивання і звинувачення кандидатами один одного.