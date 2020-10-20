PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

На наступних дебатах Трампу і Байдену зможуть вимикати мікрофони

Кандидатам в президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена під час наступного раунду дебатів зможуть вимикати мікрофони.

Про це оголосила безпартійна комісія з питань президентських дебатів. Це зроблено для того, щоб опоненти не могли переривати один одного.

– Комісія сподівається, що кандидати з повагою ставитимуться до часу один одного, що сприятиме розвитку цивілізованого дискурсу на користь глядачів, – заявили в комісії.

Читайте: Дебати Трампа та Байдена: все, що потрібно знати

Вимкнені мікрофони дозволять кожному кандидату виступити протягом двох хвилин на початку кожного 15-хвилинного блоку дебатів.

Після цього мікрофони обох кандидатів будуть увімкненими, щоб вони могли почати відкриту дискусію.

Перші дебати між Трампом і Байденом перетворилися на справжній хаос через постійні перебивання і звинувачення кандидатами один одного.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка