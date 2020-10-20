Президент США Дональд Трамп і його суперник Джо Байден ворогують через плани їхніх фінальних теледебатів.
У передвиборній кампанії президента-республіканця звинуватили організаторів дебатів в тому, що вони допомогли демократу, не розглянувши зовнішню політику як тему.
У понеділок президентський табір направив лист до Комісії з президентським дебатів із закликом скорегувати теми.
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Менеджер кампанії Трампа Білл Степен сказав в листі, що кампанії вже домовилися, що зовнішня політика буде в центрі уваги на третіх дебатів.
Минулого тижня модератор і кореспондент NBC News Крістен Велкер оголосила теми: американські сім’ї, раса в Америці, зміна клімату, національна безпека і лідерство.
Команда Байдена відповів, що Трамп намагався уникнути питань про пандемію коронавірусу.
Дебати Трампа і Байдена
Перші дебати між Трампом і Байденом перетворилися на справжній хаос через постійні перебивання і звинувачення кандидатами один одного.
У плані була низка тем, за якими вони повинні були озвучити свої позиції. Однак виборці так і не отримали відповіді на них.
Згідно з опитуваннями громадської думки, Байден лідирує в загальнонаціональному масштабі – до виборів залишилося два тижні.
Але він має меншу перевагу в декількох ключових штатах США, які в кінцевому підсумку вирішать результат справи.