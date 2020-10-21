Статистика поширення коронавірусу зростає, тому країни Європи впроваджують нові карантинні заходи щодо Covid-19. Нині кількість смертей від коронавірусу в Європі сягнула 250 тис.

У багатьох країнах знову швидко заповнюються лікарні і уряди змушені повернути певні обмеження, аби Європу знову не паралізувало як це було навесні.

Франція

У таких містах як Лілль, Гренобль, Ліон, Марсель, Руан, Монпельє, Тулуза влада ввела комендантську годину. Вона можливо діятиме до кінця листопада.

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Бельгія

Влада також запровадила комендантську годину. Закриті кафе та ресторани, заборонена робота нічних магазинів та продаж алкоголю після 20.00. Скасували популярні різдвяні ярмарки. Бельгійцям заборонено зустрічатися з кимось, окрім родини. Карантин триватиме місяць.

Нідерланди долучились до карантинних обмежень та ввели комендантську годину. Всі зобов’язані носити маски.

Італія закриватиме громадські площі о 21.00, скасовані спортивні змагання та низка ярмарок.

Словенія

Країна заборонила всі масові заходи, церковні служби та святкування. В країні комендантська година. Порушникам карантину загрожує штраф від 400 до 4 тис. євро.

Єстонія ввела зоборону на продаж алкоголю в барах, клубах та ресторанах вночі.

В Іспанії ізольовані міста Мадрид та Саламанку. В країні обов’язково треба носити маски. У Каталонії закрили бари, ресторани та нічні магазини. Влада думає над тим, чи вводити комендантську годину.

Португалія

Влада ввела режим національного лиха. Заборонено збиратися компаніями більш як п’ять людей.

Ірландія

Забороняє своїм громадянам виходити з дому далі, ніж п’ять кілометрів. Не можна контактувати з людьми, які не є членами родини.

Німеччина

У країні обов’язкові маски. А в Берхтесгаденер-Ланді заборонено виходити з дому без поважної причини. Також не можна проводити громадські заходи. Школи закриті.

Австрія забороняє громадянам збиратися більш як шість людей. Деякі регіони можуть вводити додаткові обмеження.

Польща

У країні 152 із 314 повітів переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16 воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава. Прем’єр країни Матеуш Моравецький закликав Польщу готуватися до третьої хвилі коронавірусу.

Чехія

Країна закриває магазини, школи й виші для очного навчання, заклади громадського харчування, крім продажу на винос, кіно й театри, скасовані спортивні заходи, заборонені зустрічі більш як шести осіб (не рахуючи дітей). Новим заходом стала заборона пити алкогольні напої на відкритому повітрі. Обмеження були запроваджені спершу на двотижневий термін.

Понад 41 млн хворих у світі

За цю добу майже 400 тис. людей заразилися коронавірусом. Серед них померли від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 30 625 859 – одужали.

Найбільше заражених коронавірусом у США (8,5 млн), Індії (7,6 млн) та Бразилії (5,2 млн).

Джерело: Факти ICTV

Фото: Dreamstime