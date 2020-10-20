Вибори президента у Сполучених Штатах вже за два тижні. Дональд Трамп повертається у виборчу кампанію після десяти днів вимушеної перерви через хворобу на коронавірус.

За оцінками New York Times, експрес-лікування американського президента коштувало платникам податків більше $100 тис. Сюди входило транспортування на гелікоптері, перебування в Національному військовому медичному центрі, а також лікування киснем, стероїдами та коктейлем із антитіл.

Трампу потрібно наздоганяти демократа Джо Байдена. Адже розрив між ними збільшився за деякими опитуваннями на понад 10%. І це з врахуванням того, що близько 18 млн виборців вже проголосували.

Обидва кандидати також говорять про фальсифікації один одного. Схоже кожен з них залишає собі шпарину для судових позовів та акцій непокори на випадок негативних для себе результатів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цього тижня кандидати мали проводити другий тур теледебатів. Через коронавірус у Трампа, їх спробували зробити в онлайн-форматі. Втім американський президент відмовився від такого двобою.

Тож цього разу кожен провів власне ток-шоу в ефірі різних телеканалів – дискутували з гостями та ведучими. Байден знову критикував Трампа за недооцінку коронавірусу та міжнародну політику.

Читайте: На наступних дебатах Трампу і Байдену зможуть вимикати мікрофони

А Трамп скористався старим скандалом з українською компанією Бурісма, де працював син противника. Але схоже, що це вже перестає діяти. Адже соцмережі знову заблокували публікації президента США з цього приводу.

Через таку позицію республіканці вже вимагають викликати на публічні пояснення в Сенат керівника Twitter. Та соцмережі довели, що з ними краще рахуватись. Вони мали вирішальний вплив на минулих виборах, і схоже зіграють ключову роль на цих перегонах.

Якщо Трамп не виграє в соцмережах, він спробує взяти реванш офлайн. Вирішальна зустріч з Байденом запланована на наступний тиждень. 25 жовтня мають відбутись останні дебати.

Окрім того, президент США Дональд Трамп і його суперник Джо Байден ворогують через плани їхніх фінальних теледебатів.