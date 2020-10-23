Путін чекає на вибори у Молдові: чи введе Росія війська у Білорусь

Росія може використати свою армію, якщо ситуація в Білорусі піде не за планом президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Нині російський лідер чекає на результати виборів у Молдові, які відбудуться 1 листопада, щоб зробити свої наступні кроки, додав Данілов.

– Вважаю, що вони можуть ввести свої війська на територію Білорусі, – сказав секретар РНБО.

Україна, Литва та Польща також повинні бути готовими до того, що у ситуацію в сусідній країні можуть втрутитися російські військові, наголосив Данілов.

За його словами, Кремль працює над поверненням України, Білорусі та інших держав під вплив Росії після подій 1991 року, коли наша держава здобула незалежність.

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Путін готовий ввести війська

Володимир Путін у вересні заявив, що Кремль готовий надати військову або іншу допомогу правоохоронних органів невизнаному ЄС, США і Україною президенту Білорусі Олександру Лукашенку, але додав, що ситуація поки цього не вимагає.

Путін пригрозив, що відправить підкріплення Лукашенку, якщо протистояння під час протестів у Білорусі загостряться.

– Лукашенко просив мене сформувати певний резерв співробітників правоохоронних органів, і я це зробив. Але ми також домовилися, що вони не будуть використовуватися, якщо ситуація не вийде з-під контролю, – сказав Путін.

Джерело: Київський безпековий форум

Фото: Кремль