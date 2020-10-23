Прикордонники виявили схрон з боєприпасами у прикордонній смузі біля селища Старе Село на Рівненщині.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Вилучили значну кількість набоїв калібру 7,62 мм і 5,45 мм, чотири ручні протитанкові гранатомети, 12 гранат Ф-1, саморобний вибуховий пристрій, тротилову шашку і два кілограми пластида.

За цим фактом проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

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Боєприпаси і вибухівка встановленим порядком вилучені та направлені на експертизу.







Вибухівка і гранатомети: на кордоні з Білоруссю знайшли схрон зброї / 2 фотографии

Старе Село розташоване на кордоні з Білоруссю.

Поруч з населеним пунктом є кілька нелегальних родовищ з бурштином. Їх з 2019 року охороняє Нацгвардія.

Схрони в ООС

Служба безпеки України в районі ООС вилучила понад 137 кг тротилу, пластиду та артилерійського пороху, понад 40 одиниць вогнепальної зброї та 100 тис. боєприпасів за 2020 рік.

Також встановлена причетність диверсантів до мінування мостів, ділянок залізничних та автошляхів у Лисичанському та Попаснянському районах.