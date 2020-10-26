ЄС розробляє другий пакет санкцій проти Лукашенка

У ЄС готують нові санкції проти Олександра Лукашенка.

Представник Єврокомісії Петер Стано повідомив на брифінгу 26 жовтня, що наразі робота над цим триває, а у Раді ЄС розглядають другий санкційний пакет.

– Як тільки ця робота буде закінчена, санкції будуть ухвалені та оголошені, – сказав Стано.

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Окрім того він підкреслив, що чинна влада Білорусі відмовляється йти на діалог з опозиційними лідерами, а в Брюсселі дуже уважно стежать за протестами та їхнім розвитком подій.

26 жовтня в Білорусі почалися страйки. Лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що термін народного ультиматуму Олександру Лукашенку вийшов. Пізніше в Мінську силовики розігнали студентський протест.

Санкцій проти Лукашенка

12 жовтня ЄС узгодив введення перших санкцій проти Олександра Лукашенка.

Ініціатором такого рішення став очільник МЗС Німеччини Хайко Маас. Одним із ключових факторів ухвалення такого рішення стала таємна інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня у Мінську.