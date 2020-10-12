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В ЄС домовилися про санкції проти Лукашенка

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 жовтня було узгоджено введення санкцій проти Олександра Лукашенка.

В ЄС домовилися про санкції проти Лукашенка

Ініціатором такого рішення став очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.

За попередньою інформацією, одним із ключових факторів ухвалення такого рішення стала таємна інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня у Мінську.

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Офіційна позиція щодо включення Лукашенка до санкційних списків буде озвучена на саміті ЄС, який відбудеться 15-16 жовтня.

Процедура встановлення санкцій де факто займе від декількох тижнів до декількох місяців: після підготовки нової редакції її потрібно буде затвердити в Раді ЄС.

Загроза санкцій ЄС стане реальністю

Про готовність до обговорення санкцій проти Олександра Лукашенка в ЄС заявили ще 9 жовтня.

Спроби ЄС вийти на прямий діалог з Лукашенком закінчилися невдачею: натомість Світлана Тихановська за останній місяць провела низку зустрічей з європейськими політиками, зокрема, з Ангелою Меркель.

Дипломати ЄС також хочуть розглянути можливість посилення економічної підтримку Білорусі, якщо в країні відбудуться демократичні зміни.

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