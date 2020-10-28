У трусах задирає жінці сукню: Charlie Hebdo намалював карикатуру на Ердогана

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у вівторок оприлюднив обкладинку свого останнього номера, на якому розміщено карикатуру, що зображає президента Туреччини Реджепа Ердогана в пікантній ситуації.

Видання, яке надійшло у продаж сьогодні, зображує Ердогана, який сидить у кріслі в трусах із банкою для напоїв у руці.

Намальований персонаж, який зображає президента Туреччини, задирає сукню жінки, оголюючи її.

На зображенні є підпис: “Ердоган поводиться дуже грайливо в особистому житті”.

Карикатура на Ердогана. Фото: Charlie Hebdo.

Реакція Туреччини

Анкара засудила публікацію карикатур на Ердогана і назвала їх плодами “антимусульманської програми” президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це заявив глава департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

– Ми засуджуємо цю огидну спробу поширити расизм і ненависть. Так звані карикатури огидні та позбавлені будь-якого почуття людської порядності. Це явно продукт ксенофобського та ісламофобського середовища, яке французьке керівництво, схоже, хоче для своєї країни, – написав Алтун в Twitter.

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Через що конфлікт

Раніше в цьому місяці президент Еммануель Макрон звинуватив французьких мусульман у “сепаратизмі” і назвав іслам “релігією, яка переживає кризу в усьому світі”.

Таку заяву французький лідер зробив після того, як радикально налаштований підліток обезголовив вчителя Семюеля Паті, який показував своїм учням карикатури, що зображують мусульманського пророка Мухаммеда.

Ердоган закликав громадян Туреччини бойкотувати французькі товари після того, як Макрон пообіцяв активізувати зусилля у боротьбі з радикалізацією.

Як відомо, в 2015 році Charlie Hebdo опублікував карикатури із зображенням пророка Мухаммеда. Після цього два мусульманських терористи увірвалися в офіс журналу і відкрили вогонь, внаслідок чого 12 людей загинули і ще 11 отримали поранення.