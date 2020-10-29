Эрдоган из-за карикатуры подал иск против Charlie Hebdo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на него. Рисунок называют клеветой, которая не имеет ничего общего со свободой слова.

Адвокат президента Хусейн Айдын в иске подчеркнул особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле.

Обложка с Эрдоганом

28 октября сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана.

На ней полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.

Анкара осудила публикацию карикатур на Эрдогана и назвала их плодами “антимусульманской программы” президента Франции Эммануэля Макрона.

Карикатуры и расстрелы

В 2015 году Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. После этого два мусульманских террориста ворвались в офис журнала и открыли огонь, в результате чего 12 человек погибли и еще 11 получили ранения.