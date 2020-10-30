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Факти / Світ

Карантин у Європі: лідери ЄС не підтримують закриття внутрішніх кордонів

Європа поки не планує зачиняти внутрішні кордони через погіршення ситуації з коронавірусом.

Це правило підтримала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, це обмеження, які країни країни ЄС запроваджували навесні, не допомогло зупинити вірус, а лише зашкодило торгівлі.

Читайте: Через Covid-19 в Іспанії продовжили дію обмежень до травня 2021 року

Необхідність залишити внутрішні кордони відкритими підтримала і канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, це важливо в контексті розвитку економіки країн.

Карантин у Європі

Через коронавірус низка європейський країн протягом жовтня посилила протиепідемічні заходи.

Обмеження запровадили в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, Чехії, Польщі, Швейцарії.

Детальніше про запровадження карантину у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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