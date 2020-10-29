Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон з 29 жовтня.

Повідомлення про людей, які не можуть в’їхати у країну надходять з пунктів пропуску з Польщею, Латвією Литвою та Україною.

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– Я говорив – ми повинні закрити кордон. Закрити кордон – не зробити його залізною завісою, це нікому непотрібно. Кордон є зоною дружби народів, а не конфліктів, – заявив Лукашенко.

Закриття кордонів Білорусі

У Державному прикордонному комітеті підтверджують цю інформацію, пише Onliner.

За словами оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби, кордон з Литвою закрито. Пропускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт.

– Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Причина у Covid-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати, – заявив черговий.

Скаржаться і перевізники на кордоні з Польщею – мікроавтобуси з пасажирами не впускають в пункті пропуску Брузги.

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Стоїть кордон Білорусі та України. На нейтральній смузі у пункті пропуску Нова Гута застрягло до сотні авто.







Лукашенко закрив державний кордон Білорусі з Україною, Польщею та Литвою / 2 фотографии

Проблем нині немає тільки з авіасполученням. У аеропорту Мінська кажуть, що не знають про обмеження.

З ким відкритий кордон

Продовжує бути відкритим кордон Білорусі з Росією.

Ситуація у Білорусі

26 жовтня розпочались протести робітників на найбільших підприємствах Білорусі.

Роботу також зупинили цехи на великих підприємствах: Мінський електротехнічний завод, Гродно Азот і МАЗ.

Щоб припинити страйк, Олександр Лукашенко повинен оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів.

Джерело: Onliner, БелТА

Фото: Onliner