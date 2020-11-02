Теракт у Ніцці: поліція затримала шістьох підозрюваних

У скоєні теракту у Ніцці, який стався 29 жовтня біля собору Богоматері, підозрюють шістьох осіб. Невідомий чоловік напав на людей з ножем у руках, внаслідок чого загинули троє осіб.

Французька поліція, яка розслідує справу, напередодні затримала ще трьох осіб. У день здійснення теракту був затриманий 47-річний чоловік. У суботу, 31 жовтня, поліція затримала двох чоловіків 33 та 35 років, а також 21-річного тунісця. Того ж дня на допит доставили ще двох підозрюваних віком 63 та 25 років.

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За словами правоохоронних органів Франції, дані з двох телефонів, що належать ймовірному нападнику Брахіму Ауіссауі, і записи камер відеоспостереження свідчать про те, що він прибув до Ніцци пізно ввечері 27 жовтня на поїзді з Риму.

Також поліція зазначає, що о 8.29 у четвер, 29 жовтня, він увійшов до базиліки Нотр-Дам-де-Л’ассомп, де і скоїв напад на людей. Окрім великого ножа, яким Ауіссауі вбив трьох людей, перерізавши горло, у нього було ще два ножі і Коран в рюкзаку. У нього декілька разів стріляли, внаслідок чого він отримав важкі поранення і перебуває у лікарні.

Наразі французькі слідчі співпрацюють з поліцією Італії та Тунісу. Також було встановлено, що Ауіссауі прибув з Тунісу на Лампедузу 20 вересня і провів місяць на карантині. Після цього він перебував на півдні Італії, але після того, як йому було відмовлено в притулку, Ауіссауі зник.

Після скоєння теракту у Ніцці влада Франції вирішила підняти у країні рівень терористичної загрози до найвищого, а церкви взяли під посилену охорону.

Теракт у Ніцці

29 жовтня чоловік напав на людей з ножем у руках. Поліція повідомила, що нападник обезголовив одну жінку, а чоловіку перерізав горло.

Мер міста Крістін Естрозі повідомив, що вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом. Також він уточнив, що двох з трьох загиблих вбили всередині собору Богоматері.

Того ж дня мер Ніцци повідомив про затримання нападника. Ним виявився 21-річний громадянин Тунісу. Він приїхав до Франції через італійське місто Лампедуза на початку жовтня. Чоловік раніше не був у базах французьких спецслужб.