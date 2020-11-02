Стрілянина (теракт) у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Канцлер Австрії Себастьян Курц та глава МВС Карл Нехаммер зібралися в кризовому штабі.

Внаслідок перестрілки між поліцією та нападниками один правоохоронець отримав тяжке поранення. Наразі відомо, що нападники поранили щонайменше сім осіб.

Одного з нападників вдалося затримати – поліція просить громадян не виходити на вулицю. У місті проводять операцію із затримання зловмисників.

Де сталася стрілянина

Міністерство внутрішніх справ Австрії розцінює стрілянину, як можливий теракт. Поки що невідомо чи була атака спрямована на синагогу, чи на гостей ресторану, який розташований поруч.

У мережі з’явилася карта зон нападу зловмисників.

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Кількох терористів схопили близько 23.15 за київським часом.

Телебачення показує чотирьох заарештованих, які стоять з піднятими руками на вулиці am Graben в центрі Відня. Схоже, що на них той самий камуфляж. — olexander scherba (@olex_scherba) November 2, 2020

Посол України в Австрії зазначає, що затримання зловмисників ще триває.

Was wir bislang bestätigen können: *Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Стрілянина у Відні

Перше повідомлення про стрілянину у Відні надійшло близько 21.30 за київським часом. Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц. Поліція спростувала інформацію про взяття заручників.