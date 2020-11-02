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Факти / Світ

Стрілянина у Відні: все, що відомо про ймовірний теракт біля синагоги

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Канцлер Австрії Себастьян Курц та глава МВС Карл Нехаммер зібралися в кризовому штабі.

Внаслідок перестрілки між поліцією та нападниками один правоохоронець отримав тяжке поранення. Наразі відомо, що нападники поранили щонайменше сім осіб.

Одного з нападників вдалося затримати – поліція просить громадян не виходити на вулицю. У місті проводять операцію із затримання зловмисників.

Де сталася стрілянина

Стрілянина (теракт) у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Міністерство внутрішніх справ Австрії розцінює стрілянину, як можливий теракт. Поки що невідомо чи була атака спрямована на синагогу, чи на гостей ресторану, який розташований поруч.

У мережі з’явилася карта зон нападу зловмисників.

Читайте: Полювання на стрільців і поранені на вулицях – що відбувається у Відні

Кількох терористів схопили близько 23.15 за київським часом.

Стрілянина (теракт) у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Посол України в Австрії зазначає, що затримання зловмисників ще триває.

Стрілянина у Відні

Перше повідомлення про стрілянину у Відні надійшло близько 21.30 за київським часом. Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц. Поліція спростувала інформацію про взяття заручників.

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