Протести у Вірменії: мітингувальники побили спікера та захопили залу парламенту

Протестувальники у Єревані увірвалися до зали засідань національних Зборів Вірменії та вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.

Заблокованими виявились депутати фракції партії Світла Вірменія, повідомив сайт News.am.

Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Читайте: Припинення війни в Карабасі: текст документа

У спікера парламенту Арарата Мірзояна протестувальники хотіли дізнатися місцеперебування Пашиняна. Його виволокли зі службової машини, після чого побили й кинули закривавленого на асфальті.

Ситуація у Нагірному Карабаху

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

За його словами, це рішення є найкращим з можливих, враховуючи ситуацію, яка склалася.

Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією.

Джерело: News.am