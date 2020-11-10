Протести у Вірменії: мітингувальники побили спікера та захопили залу парламенту

Протестувальники у Єревані увірвалися до зали засідань національних Зборів Вірменії та вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.
Заблокованими виявились депутати фракції партії Світла Вірменія, повідомив сайт News.am.
Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
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У спікера парламенту Арарата Мірзояна протестувальники хотіли дізнатися місцеперебування Пашиняна. Його виволокли зі службової машини, після чого побили й кинули закривавленого на асфальті.
Протестующие избили спикера парламента Армении https://t.co/czkfJ1t0js pic.twitter.com/dj4HyiMzDk
— РИА Новости (@rianru) November 10, 2020
Ситуація у Нагірному Карабаху
10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.
За його словами, це рішення є найкращим з можливих, враховуючи ситуацію, яка склалася.
Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією.
Джерело: News.am