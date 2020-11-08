Сьогодні, 8 листопада, жителям Мінська не дали зібратися під час протесту у велику колону силовики, які перекрили підходи до центру білоруської столиці.

Попри це, учасники акцій збиралися в невеликі групи і окремі колони і мирно протестували проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, пересуваючись містом.

Акції супроводжувалися активними затриманнями, в окремих випадках – із застосуванням сили і побиттям з боку людей у балаклавах.

У мережу потрапило безліч відео очевидців.

Вранці зникав інтернет і закривалося метро

У столиці від ранку був обмежений доступ в інтернет з мобільних телефонів.

Декілька станцій метро в центрі міста закрилися за годину до мітингу, пославшись на “безпеку пасажирів”. О 16.10 всі станції підземки відкрили для пасажирів.



















Жорстокі побиття і перекритий Мінськ: білорусам не дали зібратися у велику колону / 5 фотографий

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Що було вчора

7 листопада силовики затримали десятки медичних працівників під час несанкціонованої акції протесту в Білорусі проти правління Лукашенка.

За даними правозахисної групи Весна, близько 60 лікарів та інших медпрацівників, які зібралися на демонстрацію, були доставлені до відділень міліції.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by