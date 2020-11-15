Вибори у Молдові: рекордна явка та результати екзит-полів не на користь Додона

У виборах президента Молдови в неділю взяли участь близько 53% виборців. За посаду змагається чинний президент Ігор Додон та лідерка партії Дія і солідарність Майя Санду.
З 1,637 млн виборців, майже 200 тис., голосували закордоном.
ЦВК зазначає, що на виборах зареєстрована висока активність виборців. Загалом проголосували приблизно на 400 тис. виборців більше, ніж у першому турі голосування.
Екзит-поли
За даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон – 46,3% голосів виборців.
За даними екзит-полу Intellect Group (спільного з асоціацією SPERO), у Санду – 54,8%, у Додона – 45,2%.
Обидва опитування – без врахування голосів діаспори і жителів Придністров’я.
У першому турі Майя Санду набрала 36,16% голосів, за Ігоря Додона проголосувало 32,61% виборці.
Що заявив Ігор Додон
Додон заявляє про впевнену перемогу.
– У найближчі два-три дні я заявлю про дуже серйозні зміни… те, що стосується внутрішньої політики в Республіці Молдова. У нас завтра вранці відбудеться зустріч з прем’єром, спікером парламенту, де ми обговоримо нинішню ситуацію, – заявив він.
Додон був президентом Молдови з 2016 року. До цього був головою партії соціалістів.
Що заявила Майя Санду
Санду відзначила явку на закордонних дільницях.
– Наші громадяни сьогодні показали, що як би далеко вони не перебували, їм не все одно, що відбувається вдома, – заявила вона і подякувала виборців.
Санду уже очолювала уряд з 2012 року по 2015 рік. Є лідером проєвропейської партії Дія і солідарність.
Президентські вибори в Молдові
ЦВК визнала дійсними вибори у Молдові, оскільки явка виборців перевищила 35%.
У президентських перегонах беруть участь вісім кандидатів, але найбільші шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний – екс-прем’єр Майя Санду.
Джерело: ЦВК Молдови, newsmaker.md