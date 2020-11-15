Вибори у Молдові: рекордна явка та результати екзит-полів не на користь Додона

У виборах президента Молдови в неділю взяли участь близько 53% виборців. За посаду змагається чинний президент Ігор Додон та лідерка партії Дія і солідарність Майя Санду.

З 1,637 млн виборців, майже 200 тис., голосували закордоном.

ЦВК зазначає, що на виборах зареєстрована висока активність виборців. Загалом проголосували приблизно на 400 тис. виборців більше, ніж у першому турі голосування.

Екзит-поли

За даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон – 46,3% голосів виборців.

За даними екзит-полу Intellect Group (спільного з асоціацією SPERO), у Санду – 54,8%, у Додона – 45,2%.

Обидва опитування – без врахування голосів діаспори і жителів Придністров’я.

У першому турі Майя Санду набрала 36,16% голосів, за Ігоря Додона проголосувало 32,61% виборці.

Що заявив Ігор Додон

Додон заявляє про впевнену перемогу.

– У найближчі два-три дні я заявлю про дуже серйозні зміни… те, що стосується внутрішньої політики в Республіці Молдова. У нас завтра вранці відбудеться зустріч з прем’єром, спікером парламенту, де ми обговоримо нинішню ситуацію, – заявив він.

Додон був президентом Молдови з 2016 року. До цього був головою партії соціалістів.

Що заявила Майя Санду

Санду відзначила явку на закордонних дільницях.

– Наші громадяни сьогодні показали, що як би далеко вони не перебували, їм не все одно, що відбувається вдома, – заявила вона і подякувала виборців.

Санду уже очолювала уряд з 2012 року по 2015 рік. Є лідером проєвропейської партії Дія і солідарність.

Президентські вибори в Молдові

ЦВК визнала дійсними вибори у Молдові, оскільки явка виборців перевищила 35%.

У президентських перегонах беруть участь вісім кандидатів, але найбільші шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний – екс-прем’єр Майя Санду.

Джерело: ЦВК Молдови, newsmaker.md