Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що за участь у протестах з ВНЗ відрахували 300 студентів, але їх можуть відновити під гарантії.

Про це він заявив в інтерв’ю білоруським та іноземним ЗМІ.

– Викинули ми цих 300 людей – я не скажу, що вони погані. Встигають нормально, деякі взагалі дуже здібні, – зазначив Лукашенко.

За його словами, батьки цих студентів завалили його листами з проханнями про відновлення в університетах.

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– У мене є практика – під гарантії. У парламент за моїм наполяганням внесли законопроект про помилування під заставу, під гарантії, зобов’язання, – зазначив він.

Лукашенко сказав, що йому “не потрібна бійка в суспільстві”, тому, нібито заради спокою, використовуватиме різні методи.

Наприкінці жовтня Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, відрахуванням з університетів.

Він також запропонував відправити деяких студентів в армію.

Джерело: БЕЛТА