Міністерство юстиції США змінило норми здійснення страти злочинців на федеральному рівні.

У штатах, де дозволена смертельна кара, застосовують спеціальні ін’єкції. Проте влада часто стикається з тим, що фармацевтичні компанії відмовляються надавати уряду препарати, у зв’язку з чим у низці штатів використовують альтернативні методи страти.

Зміни дозволяють владі розширити способи страти. Так, до ін’єкції додадуться виконання смертної кари через розстріл, газову камеру або на електричному стільці.

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Однак це може бути спірним питанням, оскільки обраний президент Джо Байден проводив кампанію за скасування федеральної страти, а четверо з п’яти ув’язнених, засуджених до страти, вже обрали спосіб – смертельну ін’єкцію.

В середині червня влада США вирішила відновити вищу міру покарання. Для засудження на федеральному рівні генпрокурор США Вільям Барр ухвалив рішення провести у виконання чотири смертних вироки.

Також він додав, що необхідно виконати вирок заради жертв злочинів і їхніх сімей.