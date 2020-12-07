ЄС затвердив санкції щодо порушення прав людини у світі

Рада ЄС у закордонних справах затвердила без обговорення постанову й регламент щодо глобальних обмежувальних заходів за серйозні порушення і зловживання у сфері прав людини.

Новий документ про санкції за грубі порушення прав людини націлений на фізичних осіб і організації як державні, так і недержавні.

На відміну від уже чинних санкційних режимів ЄС щодо конкретних країн, він буде “тематичним”, а не “географічним”. Це забезпечить Євросоюзу гнучкість для впливу на порушників прав людини в усьому світі, незалежно від громадянства та їхнього місцезнаходження.

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Пропозиції про внесення до санкційних списків зі своїми обґрунтуваннями надходитимуть від держав-членів ЄС, а затверджуватимуться вони одноголосним рішенням Ради ЄС.

Євросоюз відклав засідання Ради асоціації

Євросоюз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС, яка мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.

Засідання відтермінували, бо у Євросоюзі хочуть провести зустріч в очному форматі, коли статистика захворюваності на коронавірус піде на спад.