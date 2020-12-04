Євросоюз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС, яка мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.

Про це повідомляє DW з посиланням на структури ЄС. Засідання відтермінували, бо у Євросоюзі хочуть провести зустріч в очному форматі, коли статистика захворюваності на коронавірус піде на спад.

Планувалося, що Рада асоціації відбудеться у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Зустріч була б неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання політичного рівня проводять лише фізично, тільки так вони можуть ухвалювати рішення.

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На Раді асоціації Євросоюз представлятиме верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну – прем’єр-міністр.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому оцінили реформи в Україні та досягнення й провали в угоді про асоціацію протягом останнього року. У документі зазначили, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в країні.

Стратегія боротьби з Covid-19

Єврокомісія 2 грудня затвердила стратегію управління пандемією на зиму 2020-2021 року, коли збільшується ризик зараження коронавірусом.

У ній є рекомендації, яких варто дотримуватися до появи вакцин: фізичне дистанціювання і обмеження соціальних контактів, тестування та відстеження контактів, безпечні подорожі, підтримка психічного здоров’я населення у зв’язку з пандемічною втомою тощо.

Джерело: DW