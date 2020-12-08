Действующий президент Молдовы Игорь Додон урезал президентские полномочия перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду. Из подчинения президенту вывели Службу информации и безопасности Молдовы.

Во вторник, 8 декабря, Додон обнародовал закон о переходе СИБ Молдовы в подчинение парламента.

Накануне Конституционный суд Молдовы приостановил действие этого закона до принятия окончательного решения судьями. Если же суд признает этот закон неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы СИБ.

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Выборы в Молдове

Майя Санду победила на выборах в Молдове и стала новым президентом страны. По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов.

Свой голос за лидера партии Действие и солидарность отдали 943 486 жителей.

2 декабря Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.

Источник: point.md.