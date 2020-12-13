Російського опозиціонера Олексія Навального вдруге намагалися отруїти Новачком під час його перебування в лікарні міста Омськ.

Про це з посиланням на джерела в західних спецслужбах пише британське видання.

– Джерела в західній розвідці повідомили нам, що після невдалої спроби вбити його з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місці в Берліні, – пише видання.

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Агенти російської держбезпеки проникли в лікарню, де лежав Навальний. Їхньою метою було не допустити, щоб політика доставили в клініку в Берліні живим.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле під час польоту 20 серпня, після чого він впав у кому і через деякий час був доставлений на лікування до Берліна.

Німецька влада заявила, що у зразках крові опозиціонера були знайдені сліди нервово-паралітичного агента Новачок.

У кінці жовтня Навальний заявив, що готується повернутися в Росію. Однак боїться, що там його знову можуть отруїти.