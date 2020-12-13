Российского оппозиционера Алексея Навального второй раз пытались отравить Новичком во время его пребывания в больнице города Омск.

Об этом со ссылкой на источники в западных спецслужбах пишет британское издание.

— Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное месте в Берлине, — пишет издание.

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Агенты российской госбезопасности проникли в больницу, где лежал Навальный. Их целью было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо во время полета 20 августа, после чего он впал в кому и через некоторое время был доставлен на лечение в Берлин.

Немецкие власти заявили, что в образцах крови оппозиционера были найдены следы нервно-паралитического агента Новичок.

В конце октября Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. Однако боится, что там его снова могут отравить.