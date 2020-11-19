Санкції проти Росії: Конгрес США ухвалив “резолюцію Навального”

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про засудження отруєння ворога Кремля Олексія Навального в Росії Новачком.

У зв’язку з нападом на Навального 371 конгресмен висловився за необхідність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо розслідування доведе причетність російських чиновників до злочину.

Зокрема, обмежувальні заходи повинні бути запроваджені проти замовників та організаторів злочину, йдеться в резолюції.

Зазначимо, що резолюції Палати представників не мають юридичної сили і носять суто рекомендаційний характер.

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Санкції ЄС та Великої Британії

15 жовтня ЄС, а згодом і Велика Британія, оголосили про персональні санкції проти шести високопосадовців Росії, а також Російського державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій, де, як вважається, в радянський період було розроблено бойову хімічну речовину Новачок.

Країни ЄС вимагають від Росії провести розслідування щодо отруєння Навального, проте Слідчий комітет країни, Генеральна прокуратура та представники поліції відмовилися це робити.

Джерело: прес-служба Конгресу