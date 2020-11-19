PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Віталій Плахта |

Санкції проти Росії: Конгрес США ухвалив “резолюцію Навального”

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про засудження отруєння ворога Кремля Олексія Навального в Росії Новачком.

У зв’язку з нападом на Навального 371 конгресмен висловився за необхідність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо розслідування доведе причетність російських чиновників до злочину.

Зокрема, обмежувальні заходи повинні бути запроваджені проти замовників та організаторів злочину, йдеться в резолюції.

Зазначимо, що резолюції Палати представників не мають юридичної сили і носять суто рекомендаційний характер.

Читайте: Навальний подав скаргу до ЄСПЛ на відмову РФ відкрити справу про отруєння

Санкції ЄС та Великої Британії

15 жовтня ЄС, а згодом і Велика Британія, оголосили про персональні санкції проти шести високопосадовців Росії, а також Російського державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій, де, як вважається, в радянський період було розроблено бойову хімічну речовину Новачок.

Країни ЄС вимагають від Росії провести розслідування щодо отруєння Навального, проте Слідчий комітет країни, Генеральна прокуратура та представники поліції відмовилися це робити.

Джерелопрес-служба Конгресу

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка