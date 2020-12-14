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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Навального отруїли співробітники ФСБ – Insider и Bellingcat назвали імена

Замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства.

Вони діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. До такого висновку прийшли автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

Особи причетних до отруєння співробітників встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних.

Хто причетний до отруєння: 

  • полковник, військовий вчений Станіслав Макшаков, який працював в Державному інституті технології органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1;
  • Олег Таякін (Тарасов) – старший член групи з отруєння Навального;
  • Олексій Александров (Фролов) — працював лікарем швидкої допомоги, а потім військовим лікарем, почав служити в ФСБ в 2013 році.
  • Іван Осипов (Спиридонов) – лікар;
  • Костянтин Кудрявцев (Соколов) – до початку роботи в Інституті криміналістики ФСБ закінчив Російську академію військової хіміко-біологічного захисту;
  • Олексій Кривощоков – до приходу у ФСБ в 2008 році служив в Міністерстві оборони;
  • Михайло Швець (Степанов) –  частину свого часу проводить у лабораторії на вулиці Академіка Варги, а частину — на базі ЦСН ФСБ;
  • Володимир Паняєв – працював у прикордонній службі ФСБ, потім став співзасновником компанії з продажу антибактеріальних ламп. Живе в одному будинку з Олексієм Навальним.

Читайте: Навального намагались повторно отруїти – Times

Згідно з розслідуванням, члени цієї групи почали стежити за Олексієм Навальним щонайменше з січня 2017 року, тобто одразу після того, як він оголосив про свої плани брати участь в президентських виборах в Росії.

Олексію Навальному стало зле під час польоту 20 серпня, після чого він впав у кому і через деякий час був доставлений на лікування до Берліна.

Німецька влада заявила, що у зразках крові опозиціонера були знайдені сліди нервово-паралітичного агента Новачок.

Джерело: The Insider

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