Президент США Дональд Трамп наклав вето на проект оборонного бюджету країни на 2021 рік.

Документ передбачає виділення $740 млрд на потреби сфери і визначає політику Пентагону найближчим часом.

– У законі не вказані найважливіші заходи національної безпеки, а також він містить положення, які не поважають наших ветеранів й історію наших збройних сил, – уточнив Дональд Трамп.

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Трамп назвав документ подарунком для Росії та Китаю, водночас не пояснив причину таких висновків.

У Конгресі США вже готуються голосувати за підтримку оборонного бюджету і подолати вето Трампа. За словами спікера Палати представників Ненсі Пелосі, засідання заплановано на 28 грудня.

Трамп не підтримав законопроект про допомогу американцям

Дональд Трамп також не підтримав законопроект про виділення допомоги американцям на період поширення епідемії коронавірусу.

Він назвав ганебною виплату у розмірі $600.

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Джерело: CNBC, Nancy Pelosi