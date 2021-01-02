Нечесно і нерозумно: Трамп розкритикував Сенат за схвалення оборонного бюджету

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Сенат затвердив оборонний бюджет на 2021 рік, попри його вето.

Кроки сенаторів він назвав нечесними і нерозумними.

– Наш республіканський Сенат просто втратив можливість позбутися від розділу 230, який дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Шкода! Тепер вони хочуть дати людям, змученим китайським вірусом, $600, а не $2 тис., яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно, – написав Трамп у Twitter.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Читайте: Трамп підписав закон з пакетом заходів з підтримки економіки в умовах пандемії

1 січня Сенат США затвердив законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік у розмірі $740 млрд. Напередодні на документ наклав вето президент Дональд Трамп. На його думку, оборонний бюджет у нинішньому вигляді стане подарунком Китаю і Росії.

Затверджений оборонний бюджет серед іншого передбачає запровадження санкцій проти Північного потоку-2, а також надання військової допомоги Україні в розмірі $250 млн.