Нечесно і нерозумно: Трамп розкритикував Сенат за схвалення оборонного бюджету

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Сенат затвердив оборонний бюджет на 2021 рік, попри його вето.

Кроки сенаторів він назвав нечесними і нерозумними.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021