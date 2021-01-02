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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Нечесно і нерозумно: Трамп розкритикував Сенат за схвалення оборонного бюджету

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Сенат затвердив оборонний бюджет на 2021 рік, попри його вето.

Кроки сенаторів він назвав нечесними і нерозумними.

– Наш республіканський Сенат просто втратив можливість позбутися від розділу 230, який дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Шкода! Тепер вони хочуть дати людям, змученим китайським вірусом, $600, а не $2 тис., яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно, – написав Трамп у Twitter.

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1 січня Сенат США затвердив законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік у розмірі $740 млрд. Напередодні на документ наклав вето президент Дональд Трамп. На його думку, оборонний бюджет у нинішньому вигляді стане подарунком Китаю і Росії.

Затверджений оборонний бюджет серед іншого передбачає запровадження санкцій проти Північного потоку-2, а також надання військової допомоги Україні в розмірі $250 млн.

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