Знайти 11 780 голосів: Трамп вкотре вимагає змінити результати виборів

Чинний президент США Дональд Трамп намагався вплинути на держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той перерахував голоси президентських виборів і “знайшов” для нього 11 780 голосів. Керівництво штату переконувало главу Білого дому, що це неможливо.

Про це йдеться у записі годинної розмови між Трампом і Раффенспергером, яка виявилася в розпорядженні The Washington Post.

Під час цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон розмови, спілкуючись з ним і схвально, і погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента.

– Дивись. Все, що я хочу – це знайти 11 780 голосів. Тому що ми виграли цей штат, – говорив президент США.

У той же час Раффенспергер і генеральний радник його офісу протягом усієї розмови спростовували твердження Трампа. Вони пояснювали, що перемога обраного президента США Джо Байдена з перевагою у 11 779 голосів в штаті Джорджія була справедливою і точною.

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Вибори у США відбулися 3 листопада цього року. Варто зазначити, що у Штатах президента обирають не загальнонаціональним голосуванням, а через систему Колегії виборників, яка розподіляє голоси виборців.

14 грудня пройшло голосування членів Колегії виборників. Згідно з результатами, наступним президентом США повинен стати демократ Джо Байден. Він набрав понад 270 голосів. Водночас чинний президент країни Дональд Трамп набирає 232 голоси.