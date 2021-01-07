Штурм Капітолія у Вашингтоні та голосування Конгресу США (ФОТО, ВІДЕО)

У Вашингтоні (США) Конгрес 6 січня зібрався на засідання, щоб проголосувати за обрання нового президента країни Джо Байдена. Це остання процедура на виборах у США перед інавгурацією.

Однак під стінами Капітолія зібралися прихильники чинного президента Дональда Трампа. В результаті демонстрація переросла у штурм Капітолія.

Штурм Капітолія

Під час протесту прихильники Трампа прорвали коридор правоохоронців та зі штурмом увірвалися в Капітолій.

Голосування у Конгресі довелося перервати.

У США неодноразово говорилося про те, що Конгрес погано охороняється. 6 січня парламент від протестувальників відділяв лише коридор з охорони Капітолія, а Нацгвардія прибула на місце події тільки за годину після штурму. Хоча напередодні були провокації, рішення про посилення охорони так і не було ухвалене.











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Жертви штурму Капітолія

Ще під час штурму було повідомлення про першу жертву. Поліцейський вистрілив у жінку. Вона померла в лікарні в результаті поранення.

Про убиту відомо, що це Ешлі Беббіт – ветеран ВПС США з 14-річним стажем і переконана прихильниця президента Дональда Трампа.

7 січня поліція округу Колумбія, в якому розташований Вашингтон, повідомила, що загалом під час протестів загинули чотири людини. Однак про причини смерті ще трьох людей правоохоронці не розповіли.

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Також відомо про кілька постраждалих як серед протестувальників, так і серед поліцейських.

Один з постраждалих впав з 10-метрової висоти, коли намагався піднятися на стіну Капітолія. Він перебуває у критичному стані.

52 людини були затримані під час штурму Капітолія.

Звернення Трампа

Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом розійтися і дотримуватися правопорядку. Але водночас він назвав вибори вкраденими, а їх результати шахрайством. Тоді Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин і закликав видалити кілька постів про протести.

Також акаунти Дональда Трампа в Facebook і Instagram були заблоковані на 24 години.

Голосування Конгресу США

Після того як спецназ розігнав протестувальників, які захопили Капітолій, Конгрес продовжив голосування за обрання президента США.

Попри те, що республіканці намагалися блокувати голосування по деяким штатам, підсумки таки були оголошені.

Джо Байден набрав необхідні 270 голосів у Конгресі і тепер стане новим президентом країни.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня 2021 року.

Також конгресмени проголосували і за віце-президента Камалу Харріс.

Реакція Трампа

Дональд Трамп виступив із заявою за підсумками голосування Конгресу, згідно з якими новим президентом США стає Джо Байден.

– Попри те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мою думку, втім, 20 січня буде упорядкований перехід влади, – заявив Трамп.

Як в Україні відреагували на штурм Капітолія

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що схвильований через протести у Вашингтоні.

– Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше, – зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський засудив дії прихильників Трампа.