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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Під час штурму Капітолія в США загинули чотири людини

У Вашингтоні (США) під час протестів та штурму Капітолія загинули чотири людини.

Про це повідомляє поліція округу Колумбія.

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Троє людей загинули внаслідок надзвичайної ситуації, ще одна – від вогнепального поранення.

Американські ЗМІ пишуть, що особистість застреленої жінки встановлена. Це Ешлі Беббіт – ветеран ВПС США з 14-річним стажем і переконана прихильниця президента Дональда Трампа.

Станом на ранок 7 січня поліція уже затримала 52 протестувальники.

Штурм Капітолія у Вашингтоні: загинули чотири людини

Штурм Капітолія у Вашингтоні

У Вашингтоні прихильники чинного президента США Дональда Трампа протестували під стінами Капітолія, де парламент США мав затвердити результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Під час протестів сталися сутички з правоохоронцями. Тоді протестувальники штурмували Капітолій. Засідання парламенту зупинили.

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