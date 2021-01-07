Конгрес затвердив обрання Джо Байдена президентом США.

Байден набрав 270 голосів конгресменів – це необхідний поріг для перемоги на президентських виборах.

Сенат і палата представників відхилили заперечення проти викреслення голосів виборців Джорджії та Пенсільванії за Байдена. Республіканці також заперечували проти голосування на виборах в Арізоні, Неваді та Мічигані, але їх претензії були відкинуті.

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Також конгресмени проголосували і за віце-президента Камалу Харріс.

До слова, голосування Конгресу США мало відбутися ще 6 січня, однак через штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа засідання перенесли.

Інавгурація Джо Байдена планується на 20 січня 2021 року.

Протести у США

У Вашингтоні (США) сотні людей прорвалися у будівлю Капітолію, де парламент повинен був затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джо Байден.

Під час штурму правоохоронці використовували спецзасоби. Також у Капітолію була чутна стрілянина, в результаті якої загинула жінка.

Загалом в результаті протестів у США 6 січня загинули четверо людей.