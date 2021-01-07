Дональд Трамп виступив із заявою за підсумками голосування Конгресу, згідно з якими новим президентом США стає Джо Байден.

– Попри те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мою думку, втім, 20 січня буде упорядкований перехід влади, – заявив Трамп.

Однак він наголосив, що продовжить боротися за велику Америку.

– Я завжди говорив, що ми продовжимо нашу боротьбу за те, щоб на виборах враховувалися тільки законні голосу. Хоч це рішення і означає кінець найбільшого першого президентського строку в історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою, – додав Дональд Трамп.

Голосування Конгресу

7 січня Конгрес затвердив обрання Джо Байдена президентом США. Також конгресмени проголосували і за віце-президента Камалу Харріс.

Голосування Конгресу США мало відбутися ще 6 січня, однак через штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа засідання перенесли.

Протести у Вашингтоні

У Вашингтоні (США) сотні людей прорвалися у будівлю Капітолію, де парламент повинен був затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джо Байден.

В результаті протестів у США 6 січня загинули четверо людей.