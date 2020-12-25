Папа Римський під час різдвяного привітання помолився за мир на Донбасі

Очільник Католицької церкви Папа Римський помолився за мир в Україні. Він привітав усіх з Різдвом та побажав припинення вогню у східних регіонах України та у Нагірному Карабаху.

Він підкреслив, що сприяння діалогу – це єдиний шлях до миру та примирення. Також Папа згадав про вакцину від Covid-19 і закликав гарантувати усім доступ до препарату та лікування.

Цього року традиційне привітання Папа Римський Франциск провів у незвичному форматі. Через пандемію коронавірусу площа Святого Петра, де зазвичай збиралося багато людей, сьогодні була порожньою.

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Позиція Ватикану щодо вакцинації

Напередодні резиденція Папи Римського виразила свою позицію щодо вакцинації, адже у препараті використовуються клітини, які виникають внаслідок аборту.

Ватикан стверджує, що вакцинація є морально прийнятною та сприяє “спільному добру”.