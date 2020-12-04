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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Санкції проти Північного потоку-2 внесли до оборонного бюджету США

У проекті оборонного бюджету США на 2021 рік внесено правки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Про це йдеться у спільній заяві Палати представників і Сенату американського Конгресу.

Нові санкції стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

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На початку листопада стало відомо, що представники Палати представників та Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Північний потік-2 в оборонний законопроект.

Обмеження торкнуться страхових і сертифікаційних компаній.

А депутати Бундестагу 19 листопада відхилили пропозицію партії Альтернатива для Німеччини (АДН) щодо підтримки завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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