Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що хоче провести нові вибори президента країни за 45 днів.

Вона запропонувала ОБСЄ створити майданчик для діалогу, щоб вирішити кризу, яка виникла у країні, заявила лідер під час онлайн-переговорів з представниками організації.

– Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога у цьому, – уточнила Світлана Тихановська.

Також лідер повідомила, що хоче повернутися до Білорусі. Вона закликала ОБСЄ сприяти її безпечному поверненню до країни.

Вибори і протести у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко.

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Однак громадяни країни не були згодні з цим і вийшли на акції протесту, які закінчилися зіткненнями з ОМОН і масовими затриманнями.

Олександр Лукашенко не прислухався до людей, а провів таємну інавгурацію, яку не визнали у світі. Детальніше про вибори і протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Тихановська