PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Тихановська запропонувала змінити назву Білорусі литовською мовою

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська запропонувала змінити назву країни литовською мовою.

Вона надіслала звернення до Міністерства закордонних справ Литви.

– Нинішня офіційна назва Baltarùsija, на жаль, сприймається як калька з російської назви Білорусія, що призводить до помилкової асоціації з Росією, – аргументувала свою пропозицію Світлана Тихановська.

Читайте: Крим належить Україні – Тихановська

Тихановська пропонує змінити назву з Baltarùsija на Belarusià. У МЗС Литви поки не відреагували на цю пропозицію.

Протести у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Громадяни країни не сприйняли їх і вийшли на протести.

Влада не прислухалася до населення, а за допомогою силовиків почала розганяти акції. Світ розкритикував такі кроки Лукашенка. Водночас підтримку отримала лідер опозиції Світлана Тихановська.

Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Тихановська

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка