Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська запропонувала змінити назву країни литовською мовою.

Вона надіслала звернення до Міністерства закордонних справ Литви.

– Нинішня офіційна назва Baltarùsija, на жаль, сприймається як калька з російської назви Білорусія, що призводить до помилкової асоціації з Росією, – аргументувала свою пропозицію Світлана Тихановська.

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Тихановська пропонує змінити назву з Baltarùsija на Belarusià. У МЗС Литви поки не відреагували на цю пропозицію.

Протести у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Громадяни країни не сприйняли їх і вийшли на протести.

Влада не прислухалася до населення, а за допомогою силовиків почала розганяти акції. Світ розкритикував такі кроки Лукашенка. Водночас підтримку отримала лідер опозиції Світлана Тихановська.

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Джерело: Світлана Тихановська